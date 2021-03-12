الهند: إلغاء «قواعد مقترحة» لتسهل على المصارف جمع رؤوس الأموال

طلبت الحكومة الهندية من هيئة تنظيم سواق المال مراجعة قواعد مقترحة لتسهل على البنوك جمع رؤوس أموال جديدة.وكشف مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (سيبي) ليلة اول امس الأربعاء عن قواعد جديدة من شأنها أن تحد من حركة الصناديق المشتركة في شراء سندات المصارف التي تتسبب في خسائر للدائنين قبل المساهمين.واقترح المجلس أيضا أنه يجب تقييم مثل تلك الآليات المسببة للمخاطر التي غالبا ما تحدد تواريخ استحقاق ولكن يتم إصدارها بخيارات الشراء، على أنها سندات بفترات ضمان تستمر مئة عام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.