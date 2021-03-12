تطوير مسار العائلة بكفر الشيخ لتنشيط السياحة

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،اجتماعا، لمناقشة تنشيط وترويج السياحة بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اللواء أشرف موافي،السكرتير العام، الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أشرف صحصاح، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية وأعضاء هيئة تنشيط السياحة.وقال نور الدين،: آن الأوان لوضع خريطة سياحية للمحافظة، والاهتمام بالمناطق السياحية، سواء سياحة دينية " إسلامية ومسيحية " أو مناطق أثرية لها مكانتها العالمية.وأضاف أن الدولة تولي اهتماما بقطاع السياحة، بتوجيهات الرئيس السيسي، تم وضع خريطة سياحية،والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا، ليكون موقعًا لائقًا بالمكان، وسيتم افتتاحه قريباُ، ليتم ربط الرحلة السياحية سواء داخل مصر أو خارجها، فلا بد من الجمع بين زيارة مسار العائلة وكنيسة السيدة العذراء بسخا.وقال المحافظ إنه سيتم الاهتمام بآثار فوه الإسلامية، كما تم التوجيه بالاهتمام بصناعة السجاد والكليم بفوه، والتسويق الالكتروني، وسيتم منح 100 لون من بين 500 لون ستوفرهم وزيرة التضامن الاجتماعي للنهوض بالصناعة مع ضمان التسويق الالكتروني للصناعات اليدوية.