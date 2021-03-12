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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1276 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1276 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2٫75 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 1.5 طن لحوم مجمدةغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (452000 قطعة لبان معبأة داخل عبوات على هيئة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

تمكنت الجهود من ضبط (16٫2 طن " شوفان أبيض " غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن فرع شركة للتسويق والاستيراد والتصدير) بمحافظة البحيرة، وضبط (20٫23 طن " مستلزمات إنتاج البويات والأحبار "زيت بروفين – بيتانول – أيزوتيناول – ميثانول كحول" معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر - 1خط إنتاج ").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة(المدير المسئول عن مخزن شركة للأحبار والبويات "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (150طن "مواد خام" – 10 طن "ملح سياحات" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 20 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى – 4 ماكينة لخلط وتفتيت وتعبئة الأعلاف).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة، وضبط (120 طن " مخصبات زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات منتج نهائى" – 2 ماكينة لخلط وتعبئة الأعلاف).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات المبيدات والكيماويات) بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (39 طن " أكسيد ماغنسيوم" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للمخصبات الزراعية) بمحافظة البحيرة، وضبط (20 طن " جير زراعى – مواد خام – زيت فول صويا" مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتضر بالثروة الزراعية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للمبيدات الزراعية) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (598 طن "دقيق فاخر – سكر حر – زيت نخيل – بودرة كاكاو – شرش لبن – بيكربونات صوديوم – سائل بسيلين – نشأ بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج" – 16،7 طن "بسكويت" من مرتجعات المحلات العامة لإدعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع مستلزمات إنتاج – 1094400 عبوة بسكويت مدون عليها علامات تجارية وهمية منتج نهائى).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (1500 طن " قمح مستورد" بدون مستندات مجهولة المصدر – 75 طن دقيق فاخر إستخراج 72% - خليط زوائد "نخالة"معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن شركة قطاع خاص لإنتاج الدقيق الفاخر إستخراج 72%) بمحافظة المنوفية.

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