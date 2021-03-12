ميركل تجري مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بشأن حملة التطعيم

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات في 17 مارس الجاري بشأن بدء حملة التطعيم في العيادات الطبية.وأكدت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، أن المشاورات المقررة مساء يوم الأربعاء المقبل ستدور حولتنسيق مسائل متعلقة بحملة التطعيم.وكان وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات اتفقوا أمس الأول الأربعاء على بدء إتاحة التطعيم ضد كورونا داخل العيادات الطبية في الأسبوع السادس عشر من العام، إذا سمحت الكميات المتوفرة من اللقاحات بذلك.