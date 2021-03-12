مقترح بطرح أسهم فى المشروعات التنموية للتصدى لظاهرة النصب

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه مع انخفاض اسعار الفائدة لدى البنوك وعدم وجود أفكار استثمارية لدى الكثيرين، أصبح عدد من المواطنين يسعى إلى الاستفادة من مدخراتهم والحصول على فوائد مرتفعة خارج الجهاز المصرفى.وأضاف الإدريسي في تصريح لـ"الدستور"، أن النصب على الأهالي مثل ما حدث في محافظة المنيا يرجع إلى انخفاض الوعى بالإضافة إلى السعى لتحقيق مكاسب سريعة، وهذا أدى إلى الوقوع في فريسة النصابين.واقترح الخبير الاقتصادي، حلًا وهو طرح الصندق السيادى أسهم فى مشروعات تنموية ويكون العائد أعلى من الجهاز المصرفى مثل ما حدث لمشروع قناك السويس الجديدة، بالإضافة إلى زيادة اسعار الفائدة من بنك ناصر الاجتماعى لاستمرار مساعدة كبار السن على تحقيق عوائد أكبر من مدخراتهم، حتى يتوفر الاستثمار الآمن والمضمون الذى يلبى احتياجات الكثيرين من القطاع العائلى ويساعدهم على تحسين مستوى المعيشة.