إجراءات عاجلة في سلطان عمان لمواجهة كورونا

قرّرت سلطنة عمان استثناء بعض الأنشطة الإضافية للأنشطة المستثناة من قرارات الإغلاق التي اتخذتها في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي إضافة خدمة التوصيل للمنازل ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، بالإضافة إلى استمرار عمل المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس وفي إطار انعقادها المستمر، كانت قد اتخذت قرارات باستثناء بعض الأنشطة من قرارات إغلاق الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة الذي يسري من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وينتهي صباح يوم السبت 20 مارس 2021.