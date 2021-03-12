الآن.. لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب
الجمعة 12/مارس/2021 - 04:06 م
هبه محمدطباعة
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب.
ولإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب بالخطوات التالية، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
2 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالضغط على التعرف على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021.
3 - ثم يقوم الطالب بإدخال الكود التعريفي.
4 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بإدخال الرقم القومي الخاصة به المكون من 14 رقمًا.
5 - وأخيرًا.. سيقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر نتيجتك مباشرة.
ولإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب بالخطوات التالية، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالبوأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط موقع بوابة الثانوية العامة حتى يتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من معرفة نتيجتهم للترم الأول، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي قام بتعليق الدراسة في مصر لفترة قليلة بالمدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية، وذلك بعد أن عاودت حالات الإصابة في مصر بالإرتفاع من جديد، وعلقت وزارة التربية والتعليم الدراسة لفترة خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من الجديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق.
خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب1 - أولًا يجب على طالب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط الإلكتروني: https:thanwya.emis.gov.eg
2 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالضغط على التعرف على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021.
3 - ثم يقوم الطالب بإدخال الكود التعريفي.
4 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بإدخال الرقم القومي الخاصة به المكون من 14 رقمًا.
5 - وأخيرًا.. سيقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر نتيجتك مباشرة.
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