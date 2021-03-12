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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالصور..سياح أجانب يشاهدون عرضًا لفرقة رضا ببورسعيد ويشيدون بالشعب المصري ومحافظة بورسعيد

بالصور..سائحون أجانب يشاهدون عرضًا لفرقة رضا ببورسعيد

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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شاهد سائحون أجانب، مساء اليوم الخميس، عرضًا لفرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في أولى عروضها الاستعراضية، بمسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري المقبل، ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مصر وإعجابهم بعروض فرقة رضا الاستعراضية، مشيدين بالشعب المصري وما لمسوه من حسن ضيافة وارتياح في بورسعيد، كما أشادوا بجمال بورسعيد خاصة المعديات ومدينة بورفؤاد وطيور النورس.

وقدمت الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح، مجموعة متنوعة من "التابلوهات" الاستعراضية منها: "الأقصر بلدنا، رحلة، حلاوة شمسنا، الفلاحين، العرقسوس، الحجالة، الأغانى، رنة خلخال، سماح النوبة، الإسكندراني، لحظ رنا، موشح غريب الدار، الكرنبة، العصايا، والنوبي".

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أطلقا في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، بالمركز الثقافي.

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