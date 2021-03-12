اليابان تتسلم 100 مليون جرعة من لقاح فايزر بحلول يونيو

أعلن الوزير الياباني المسئول عن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا تارو كونو، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تحصل اليابان على 100 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا خلال مايو ويونيو المقبلين، أي ما يكفى نحو نصف عدد المواطنين.وقال كونو خلال مؤتمر صحفي، حسبما أوردت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية إن الشحنات التى تصل من مصنع فايزر في بلجيكا تتطلب موافقة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي للرقابة على الصادرات.وأوضح أنه عقب إجراء مفاوضات مع شركة فايزر الأمريكية، فمن المقرر أن تتسلم اليابان نحو ١٫٨ مليون أمبولة من اللقاح والتي يمكن أن تنتج نحو ١٠٫٧ مليون جرعة أسبوعيًا خلال شهر مايو، على أن يصل مزيد من الشحنات خلال شهر يونيو.وأشار كونو إلى أن 181 ألفًا و184 شخصًا حصلوا على جرعة من اللقاح في اليابان.وأوضحت الصحيفة أن اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، وهو اللقاح الوحيد الذي وافقت عليه وزارة الصحة اليابانية حتى الآن، يتكون من جرعتين، أي أن 100 مليون جرعة ستكون كافية لتطعيم 50 مليون شخص.