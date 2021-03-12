«بعد تداول خطاب مزور».. تموين بورسعيد: سعر الألبان حر والرقابة حررت 38 محضرا

نفي ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، صحة الورقة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تحمل تحديد أسعار لمنتجات الألبان مع قدوم شهر رمضان، وذلك بعدما سببت غضبًا كبيرًا للمواطنين.و أشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، أن أسعار الألبان حرة ولا تحددها مكاتب التموين بأسعار جبرية، مؤكدًا أن الخطاب المتداول مزور، وغير صادر عن أحد مكاتب تموين بورسعيد كما يشاع.وأضاف "ثابت" أن تموين بورسعيد، قد شن خلال الأيام القليلة الماضية عدة حملات، تمكن خلالها من تحرير 38 محضرًا لمحال الألبان بسبب المغالاة في الأسعار، وكذلك عدم إعلان التسعيرة، وعدم وجود شهادات صحية.وطالب المواطنون بالتعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ عن أي تاجر يحاول رفع الأسعار واستغلال المواطنين، مؤكدًا علي تكثيف الحملات خلال شهر رمضان للحفاظ علي استقرار السوق، وضمان تواجد كل السلع الأساسية.