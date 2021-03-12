الإمارات تسجل 2.250 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2.250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 239.525 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 422.246 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.378 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.736 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 401.539 حالة.