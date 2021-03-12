روسيا: لن نشارك في تسييس «لقاحات كورونا»

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" يواصل إثبات فعاليته بشكل مقنع، مؤكدة أن بلادها لن تقوم بتسييس هذا الموضوع أو المشاركة في سباق سياسي حول اللقاحات.وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الجمعة: "إن اللقاح المصنع في روسيا ضد عدوى فيروس كورونا، يواصل إثبات فعاليته بشكل مقنع سواء في بلدنا أو حتى خارجها".وأضافت: "لقد تمت الموافقة على هذا اللقاح للاستخدام في 50 دولة، مما يجعله الثاني في العالم من حيث عدد التسجيلات الوطنية".وتابعت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية: "أن هناك لقاحات روسية أخرى في طريقها للظهور"، مشددة على أن بلادها لن تقوم بتسييس هذه القضية، ولن تشارك في أي سباقات سياسية حول اللقاحات.