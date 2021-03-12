الكشف على 314 مواطنا في قافلة طبية مجانية بعزب الإسكندرية

نظم حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، قافلة طبية بعزبة المراغي بنطاق الحي، في إطار الاهتمام بالظهير الريفي والعمل على تقديم أفضل الخدمات والدعم لأهالي العزب.جاء ذلك تحت إشراف مني النشار مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة، وتم التنسيق بين مركز معلومات التنمية المحلية وإدارة العلاقات العامة بالحي والمجتمع المدني بتقديم الخدمات الطبية بعزبه المراغي.وتم خلال القافلة الكشف على83 حالة باطنة، و84 حالة أطفال، و100 حالة عظام، و47 حالة تنظيم أسرة، وتم تقديم علاج مجانا وبالتنسيق مع شركة فاركو للأدوية، كما تم حصر استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لـ 51 مواطنا، وحصر محو أمية امتحانات فورية لـ 81 فردا.وفى السياق وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قام مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحي بعمل مأمورية تصوير بطاقة الرقم القومي بعزبه الـ 500 يوم، وتم كتابه ومراجعة وتصوير 106 استمارات بطاقه رقم قومي للسيدات مجانا.