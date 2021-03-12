رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 314 مواطنا في قافلة طبية مجانية بعزب الإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
نظم حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، قافلة طبية بعزبة المراغي بنطاق الحي، في إطار الاهتمام بالظهير الريفي والعمل على تقديم أفضل الخدمات والدعم لأهالي العزب.

جاء ذلك تحت إشراف مني النشار مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة، وتم التنسيق بين مركز معلومات التنمية المحلية وإدارة العلاقات العامة بالحي والمجتمع المدني بتقديم الخدمات الطبية بعزبه المراغي.

وتم خلال القافلة الكشف على83 حالة باطنة، و84 حالة أطفال، و100 حالة عظام، و47 حالة تنظيم أسرة، وتم تقديم علاج مجانا وبالتنسيق مع شركة فاركو للأدوية، كما تم حصر استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لـ 51 مواطنا، وحصر محو أمية امتحانات فورية لـ 81 فردا.

وفى السياق وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قام مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحي بعمل مأمورية تصوير بطاقة الرقم القومي بعزبه الـ 500 يوم، وتم كتابه ومراجعة وتصوير 106 استمارات بطاقه رقم قومي للسيدات مجانا.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

الصور

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

47 إصابة جديدة بكورونا داخل صالة للرياضة في هونج كونج

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

محاضرات علمية بثقافة القاهرة

آخر موعد للترشح لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

تخريب عقار شارع طوسون التراثي مستمرا.. وغلقه بالجنازير (فيديو)