وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون رياضي بالأقصر

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء ماراثون رياضي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بمحافظة الأقصر، بمشاركة 500 من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة.وأوضح وزير الشباب والرياضة، الحرص على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، مشيدا بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها أسبوعيًا بالتعاون مع مختلف الروابط الرياضية.و انطلق الماراثون من ساحة معبد الأقصر مرورًا بالكورنيش، وصولًا لساحة نادي المدينة المنورة، وذلك في إطار برامج وأنشطة الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.و شارك بالماراثون محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، وحفني بركات، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وسونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وغادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.