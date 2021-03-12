فى ذكراه..كيف استغل «عبد الوهاب» ذكائه في تشكيل كتيبته الإعلامية؟

ارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية٬ تغني من ألحانه أساطين الطرب في مصر والعالم العربي٬ كان فى طليعة من وقفوا أمام كاميرات السينما في بداياتها٬ لقبه البعض بمطرب الملوك، إنه موسيقار الأجبال محمد عبد الوهاب الذي تحل اليوم ذكري ميلاده الــ 119، فقد ولد في عام 1902 بحارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة.ويحكي الفنان سمير صبري عن كواليس علاقته بموسيقار الأجيال٬ التي سجلها في كتابه "حكايات العمر كله" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر أنه حضر بروفة آخر أغنية "من غير ليه" في منزل عبد الحليم حافظ.ويلفت إلي أن مجدي العمروسي كان صاحب فكرة تسجيل "من غير ليه" بصوت عبد الوهاب٬ واقترح إضافة إطار موسيقي للأغنية التي أداها عبد الوهاب علي العود٬ وبالفعل سجلت الفرقة الماسية الإطار الموسيقي٬ وتم استخدام تقنية تسريع الصوت قليلا لمنح صوت عبد الوهاب مسحة شبابية٬ وكان عبد الوهاب سعيدا بهذه الأغنية٬ واتصل بالجميع لترويجها٬ ورغم أنني لم أكن أقدم برامج في ذلك الوقت٬ إلا أنه اتصل بي٬ وطلب مني أن أغني الأغنية في الأفراح٬ والحفلات التي كنت أغني فيها٬ وكان عبد الوهاب يعلم بذكائه أنني كنت معروفا في ذلك الوقتي بأنني ملك الأفراح.وعن عادات عبد الوهاب، يضيف: كانت له عادات يومية٬ عرفتها مع الوقت٬ يبدأ يومه بالسير في ممر طويل بمنزله٬ يمشي 200 خطوة٬ وبعدها يشرب كوبا من الينسون الدافئ مع ملعقة عسل نحل ثم يدخل الحمام٬ ويخرج لتناول طعام الإفطار٬ في تمام الساعة 11 إلا ربع٬ وهو عبارة عن فول مهروس بزيت الزيتون٬ وعسل نحل صاف٬ قطعة جبنة قريش وعيش ناشف٬ ويبدأ العمل من الساعة الحادية عشرة إلي الساعة الثانية بعد الظهر.ساعات عمل عبد الوهاب كانت تبدأ بمكالمات هاتفية مع رؤساء تحرير الصحف اليومية٬ أمثال: مصطفي أمين ومحمد حسنين هيكل٬ ليعرف منهم أخبار العالم. ويكون حصيلة معلوماتية تمكنه من مناقشة ضيوفه في شئون العالم٬ فهو يتعلم من الساعة 11 إلي الساعة 12 من رؤساء التحرير٬ وإذا كان لديه منتج أو سلعة يريد ترويجها ( أغنية أو لحن جديد ) فإنه يجري اتصالات هاتفية مع أصغر الصحفيين والمذيعيين٬ قبل أن يتصل برئيس التحرير٬ ويقول لهم مثلا:"سمعت يا حبيبي التسجيل الجديد بتاع غنوتي من غير ليه؟"٬ وذلك بعد وصلة من الإطراء والثناء علي أداء الصحفي أو المذيع.كان يقول للإذاعية القديرة إيناس جوهر:"يا حبيبتي أنا بسمعك٬ ومعجب بيك٬ ياريت في برنامجك أسمع غنوة كذا" وبالطبع تكون أغنية من ألحانه. كان عبد الوهاب حريصا علي أن يكون حوله "صحبة" إعلامية٬ مجموعة وهابية معجبة به وبفنه٬ وكان يثني علينا٬ وبالبلدي "ينفخ فينا" كأننا أعظم صحفيين ومذيعيين في العالم٬ ولك أن تتخيل حجم السعادة والفخر٬ الذي يمكن أن تشعر به بعد أن يقول لك الأستاذ عبد الوهاب:"أنت هايل وعظيم"٬ هذه كانت سياسة عبد الوهاب٬ واستغلاله لذكائه الفني في تكوين كتيبة إعلامية تخدم موهبته وفنه الذي يعشقه.