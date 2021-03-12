تداول 66 سفينة بمينائي السخنة والأدبية في فبراير الماضي

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن الحركة الملاحية بمينائي السخنة والأدبية خلال شهر فبراير الماضي شهدت حركة تداول نشطة.وأوضحت المنطقة في بيان، اليوم الجمعة، أن ميناء الأدبية استقبل 36 سفينة بضائع، وتم تداول نحو571761.01 طن تشمل 15 سفينة بضائع عامة، 8 سفن صب جاف، 9 سفن صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة واحدة حيوانات حية.أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 30 سفينة، حيث سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و4 صب جاف و5 سفن صب سائل و19 سفينة حاويات بإجمالي حمولات 1193342.73 طن.وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.