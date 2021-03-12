«زاخاروفا»: نشر صواريخ أرضية أمريكية يهدد بجولة جديدة من سباق التسلح

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن النشر المحتمل لصواريخ أرضية أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد يؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الجمعة: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى بأي شكل من الأشكال في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون له تأثير مزعزع للغاية للاستقرار من منظور الأمن الدولي والإقليمي".وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح مع نتائج لا يمكن التكهن بها".