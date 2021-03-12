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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إنشاء مشروع سكنى

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدى
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقارى كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية، لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمى، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الاجتماعى، ولقد أمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم واتهموه بالنصب عليهم.

باستكمال الفحص وتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع والده (صاحب شركة للمقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيامهما بطرح وحدات سكنية "شاليهات" للبيع على قطعة أرض كانت مملوكة لوالده والتى تم الحجز عليها لصالح إحدى البنوك لتراكم المديونيات على الأخير، وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى (3 أحكام جنائية – 129 حكمًا جزئيًا ومتسأنفًا بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى بإحدى الشقة المُستأجرة الكائنة بمدينة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كارنية باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور")، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجله "المتهم الأول" أيدها، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد العاملين السابقين لديه هربًا من الأحكام الصادرة ضده، كما أقرا المتهمان بارتكابهما عدد (7) حوادث نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن التوصل إلى المجنى عليهم وبسؤالهم اتهموهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

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