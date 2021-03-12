«لافروف» يلتقي رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيلتقي رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك ديمس، الذي سيقوم بزيارة موسكو يومي 15 و16 مارس الجاري.وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الجمعة: "بناءً على دعوة من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، سيقوم رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بزيارة إلى موسكو في الفترة من 15 إلى 16 مارس".وأضافت: "أن برنامج الزيارة يشمل لقاء مع وزير الخارجية الروسي، حيث من المقرر مناقشة الوضع في مجلس أوروبا والقضايا الدولية على جدول أعمال المنظمة".وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أعلنت، في وقت سابق، أن ريك ديمس يعتزم الاجتماع مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ومع وزيري الخارجية سيرجي لافروف والعدل قسطنطين تشويتشنكو.وكان من المفترض أن يقوم رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بزيارة إلى موسكو في نوفمبر الماضي، ولكنه قرر لاحقًا إلغاء الزيارة لأسباب متعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.يُذكر أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام روسيا إلى مجلس أوروبا.