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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم في الحكومة بالإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحيتال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام( المشكو فى حقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا.

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