الكرملين يعرب عن قلقه حيال تزايد الضحايا المدنيين في ميانمار

أعربت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها حيال تزايد عدد القتلى المدنيين في ميانمار.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن الكرملين يتابع التطورات في ميانمار ويشعر بالقلق إزاء تزايد عدد القتلى المدنيين.وأضاف بيسكوف: "نعتبر الوضع مقلقا.. نحن قلقون بشأن المعلومات التي نتلقاها حول تزايد عدد القتلى المدنيين.. هذه الأنباء تثير المخاوف ونتابع تطورات الأوضاع عن كثب".وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لتعليق التعاون العسكري مع ميانمار في ضوء تصاعد العنف، قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو "تقوم بتحليل الوضع".وتشهد ميانمار تنظيم مظاهرات حاشدة بصورة يومية منذ وقوع الانقلاب العسكري في مطلع فبراير الماضي، فيما يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، وإعادة حكومتها المدنية.