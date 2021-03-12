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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، حملة مكبرة بالاشتراك مع قوات قسم شرطة لغلق وتشمييع عدد من الجراجات المخالفة المطلة على شارع بورسعيد والتي تستخدم في غير الغرض المخصص.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات التي بدأتها الوحدة المحلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذي يحظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، واعتبار هذا الموضوع قضية أمن قومي ولا يجوز الاستثناء فيه.

وتستمر حملات الوحدة حتى الانتهاء من غلق جميع الجراجات المخالفة بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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