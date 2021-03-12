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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود شرطة المسطحات المائية في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى في ضبط عدد (1) محل جزارة "بدون ترخيص" – عدد (1) عيادة بيطرية بنطاق مديرتى أمن (القليوبية – الشرقية) بمضبوطات بلغت (5،75 طن لحوم " بقرى – ضانى"ذبح خارج المجازر منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى – 55 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومحظور تداولها) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط عدد (2) شركة ومصنع" بدون ترخيص" عدد (2) مستودع ومخزن بدون ترخيص بنطاق مديريتى الجيزة والشرقية.. بمضبوطات بلغت (572،769 طن - 8469 عبوة مواد غذائية) مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة إلقاء المخلفات عن ضبط عدد (2) قضية (إلقاء مخلفات بالطريق العام) بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (33) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد (31) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (45) قضية ( تلوث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط عدد (9) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط عدد (3) قضايا (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف.. بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط عدد (11) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.

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