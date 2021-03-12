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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ديدو» أول الأفلام المشاركة رسميًا في عيد الفطر

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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أعلن المنتج محمد السبكي عن المشاركة في موسم عيد الفطر المقبل، بعمل سينمائي جديد يحمل اسم "ديدو"، ليكون أول الاعمال المنتظر عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي.

العمل يتناول قصة كوميدية، حول عدد من الأشخاص القصار في الحجم، أو "عقل الاصبع" والذي تم صناعتهم عن طريق أعمال الجرافيك، في إطار من الدراما التشويقية، ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، كضيوف شرف خلال الأحداث.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

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