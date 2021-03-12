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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: واشنطن وشركاؤها يستخدمون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سوريا

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة وشركاءها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستخدمون المنظمة لإطلاق اتهامات لا أساس لها باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: "ليست هذه هي المرة الأولى، التي تستخدم فيها الولايات المتحدة وشركاؤها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنظمة بغرض إطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "لقد قام الغرب من خلال الحيل الإجرائية بعرقلة الاقتراح الروسي للنظر خلال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مشروع قرار عقوبات فرنسي ضد دمشق بسبب مزاعم باستخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية ثلاث مرات في بلدة اللطامنة في مارس 2017".

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