899 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت كازاخستان 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 221 ألفا و669 شخصا.وأوضحت أن 653 شخصا تماثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في البلاد إلى 204 آلاف و782 شخصا.