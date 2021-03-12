سقوط تاجري مخدرات بحشيش بـ 1.2 مليون جنيه في حدائق أكتوبر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولة تصنيعه، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة، بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر، لمضاعفة كمياته متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما ( 132 طربة من مخدر الحشيش – كمية لعجينة مخدر الحشيش – كمية لبودر الحشيش الصناعي – كمية من الأقراص المخدرة – عبوات ريفوتريل "نقاط" – كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة للنقل والترويج.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و200 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيتل الواقعة.