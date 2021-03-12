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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب مهربة من بـ 61 مليون جنيه

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب من الرسوم الجمركية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدي لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

و أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام مصنع لتصنيع الأحذية والحقائب الجلدية بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، ملك سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثاني، باستيراد 30 رسالة مشمولها مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية، على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل مصطنع وغير حقيقي.

بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة المعلومات، وأن المصنع وهمى وغير حقيقي وأن الواقعة تشكل جريمة تزوير واصطناع مستندات منسوب صدورها لجهة حكومية، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص كافة المستندات.

وأسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه باستيراد 30 رسالة تم الإفراج عنها نهائيًا برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب مستندات مزورة، مما يشكل (جناية تزوير واستعمال مستندات مزورة بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية وجهات العروض المختلفة - وكذا جنحة تهرب ضريبي).

وقُدرت الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عن البضائع المفرج عنها بإجمالي مبلغ 61 مليون و924 ألف و836 جنيها.

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