إجراءات أمنية بمحيط عقار فيصل قبل هدمه بالديناميت (صور)

شهد محيط عقار فيصل إجراءات أمنية قبل هدمه، وفرض رجال الأمن كردونًا أمنيًا في محيط العقار تمهيدًا لتفجيره بالديناميت، اليوم الجمعة، في الساعة الثالثة عصرًا.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تحويلات مرورية على الطريق الدائري، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة.وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة عقار فيصل المحترق.