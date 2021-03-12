نسمة محجوب تطرح برومو «يا غاوي هروب»

طرحت الفنانة نسمة محجوب برومو أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "يا غاوي هروب"، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة للأغنية على "يوتيوب".الأغنية من كلمات عادل العش، توزيع زوجها شادي الحلواني، ميكساج هودز، جيتار عمر أحمد.وكانت نسمة محجوب قد تعاقدت مؤخرًا على طرح ميني ألبوم جديد مع منصة The Music Hub، والذي يضم 5 أغنيات يتم طرحهم تباعًا على طريقة الفيديو كليب، ومن أغنيات الألبوم التي سيتم طرحها «كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصًا راجل»، فضلًا عن أغنية «كل شمس ولها ظل».