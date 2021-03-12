إطلاق برامج تدريبية للعاملين بقطاع التعدين لتنمية قدراتهم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدربًا حتى الآن على 3 مجموعات.وأوضح الملا أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج، حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر بعنوان «استراتيجية مصر لدعم الاستثمار فى قطاع التعدين».