جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 40 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بالإسكندرية، وضبط (عدد 12 طربة من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة"- هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالشرقية.وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الأفيون- كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين) بالسويس، وضبط (كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية" بالبحيرة، وضبط (كمية من مخدر الأستروكس- هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالقليوبية.