قمة افتراضية بين قادة 4 دول لمناقشة جائحة كورونا

يعقد قادة كل من اليابان والولايات المتحدة واستراليا والهند قمة افتراضية اليوم الجمعة لمناقشة جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الاجتماع الذي سيعقد عبر الإنترنت يأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه من المقرر أن يتبادل قادة الدول الأربع وجهات النظر بشأن إطار مساعدة الدول النامية في الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا وسط ما يسمي بـ"دبلوماسية اللقاح" التي تقوم بها الصين الرامية إلى زيادة وجودها في الدول النامية.ومن المتوقع أن يبحث القادة أيضا التعاون لتحقيق منطقة المحيطين الهادئ والهندي حرة ومفتوحة التي تدعم مبادئ مثل سيادة القانون، وأن يناقشوا أيضا قانون خفر السواحل الجديد الذي سنته الصين مؤخرا ويسمح لسفنها باستخدام الأسلحة.وقد تتضمن الأجندة أيضا القمة الدولية للمناخ المقرر عقدها الشهر المقبل وتصاعد الاضطرابات في ميانمار والقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.