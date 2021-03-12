مجموعة «بلومينجديلز» الجديدة لصيف وربيع 2021

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "بلومينجديلز" مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 بتشكيلة من الاطلالات المبتكرة التي لاغنى عنها لهذا الموسم.ركزت في التشكيلة النسائية على القطع العلوية ذات التفاصيل، من أكمام القمصان بقصات مميزة وألوان الباستيل الوردية الدافئة التي ستتواجد في كافة القطع، وأزياء أساسية بتصميمات بسيطة مبتكرة ستجذب أنظار الجميع.وقدمت في التشكيلة الرجالية بعض الطبعات ورسومات الجرافيك والدرجات المختلفة من اللون الأزرق واطلالات مميزة مناسبة للمناسبات المسائية وبعض قطع البومبر المتنوعة التى اصبحت من القطع الأساسية للإطلالة الكاجوال لهذا الموسم فضلا عن الألوان المشرقة المزينة بالطبعات والنقوش المستوحاة من الطبيعة والغابات.