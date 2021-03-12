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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط متهم استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني لآخر، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق على الإنترنت.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من صاحب شركة استثمار عقاري، باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

و أسفر الفحص بالتنسيق مع مسؤولي شركات التسوق الإلكتروني، عن أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة هو أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه قام بإجراء عمليات شرائية احتيالية على موقعين "محددين"، وتم رصد أوامر شراء حديثة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، واستغل المذكور طبيعة عمله كفني للدعاية والإعلان وتردده على الشركة المملوكة للشاكي لعمل بعض أعمال الدعاية الخاصة بشركته، وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور، وبحوزته "هاتف محمول" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحتوى على صور ضوئية لبطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي، والمستخدمة فى العمليات الشرائية على مواقع التسويق الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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