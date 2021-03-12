ضبط تاجر عملة استقبل تحويلات غير مشروعة بـ 14 مليون جنيه في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين أحدهما حاصل على معهد فنى تجاري، ونجل عمه يعمل بإحدى الدول الأجنبية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس في المنيا، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد.و يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 14 مليون جنيه.