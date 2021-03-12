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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوتيريش»: حملة التطعيم العالمية أعظم اختبار أخلاقي بعصرنا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حملة التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تمثل "أعظم اختبار أخلاقي في عصرنا الحالي".

وأكد الأمين العام في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، بمناسبة مرور عام على إعلان كوفيد-19 جائحة عالمية أن "هناك ضوء في نهاية النفق".

وشدد جوتيريش على أهمية تلقيح جميع الأشخاص حول العالم لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي والمساعدة على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى القضاء على الفيروس.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، العديد من الأمثلة على تأميم اللقاحات وتخزينها، بالإضافة إلى الصفقات الجانبية مع مصنعي لقاحات (كوفيد- 19) التي تقوض وصول اللقاح إلى جميع الأفراد حول العالم.

ونوه بأن الأمم المتحدة ستواصل الضغط من أجل الحصول على لقاحات ميسورة التكلفة للجميع وتحقيق الانتعاش الذي يحسن الاقتصاد، مجددا دعوته إلى النظر للقاحات (كوفيد- 19) على أنها منفعة عامة عالمية.

وأكد جوتيريش أن العالم يحتاج إلى الاتحاد لإنتاج اللقاحات الكافية وتوزيعها للجميع، وهو ما يعني على الأقل مضاعفة القدرة التصنيعية في جميع أنحاء العالم.

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