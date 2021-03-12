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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن المشروع القومي.. تأهيل 300 كيلو متر من الترع في المنيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والفروع ومنها تأهيل 88،258 كيلو متر فى شرق المنيا، وبلغ جملة المنفذ 35 كيلو متر، بنسبة تنفيذ 38 %، وتأهيل 212،815 كيلو متر فى غرب المنيا، وبلغت جملة المنفذ منها 59 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

كما واصلت الإدارة العامة للري بالنوبارية، الجمعة، أعمال التأهيل الجاري تنفيذها ومنها تأهيل ترع الأملاك، والاملاك الثانية، وجنابية المقاطع، وجنابية أبو شوشه اليمنى، وجنابية الطود اليمنى، وترعة ابسوم الشرقي  بزمام هندسة ري الدلنجات، تحت اشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي، بجانب تأهيل ترعة الجامع، وترعة البرايب، وترعة صميدة  بهندسة ري أبو المطامير، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه، والتي تنعكس إيجابيا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين.

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