«الدواء» تنظم ورشة عمل لشرح متطلبات التقدم ببروتوكول لإجراء دراسة إكلينيكية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب تسجيل "ورشة عمل شرح متطلبات التقدم ببروتوكول لإجراء دراسة إكلينيكية داخل جمهورية مصر العربية والمنهج المتبع في التقييم".وأشارت إلى أن الورشة ستعقد يوم الخميس المقبل بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم والمتاح حضورها أيضًا من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.وأوضحت أن البرنامج مقدم لممثلى شركات الأدوية وممثلي clinical research organizations، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.