الأب وليم عبد المسيح يروي سيرة القديس لويجي أوريون

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد القديس الأب لويجي أوريون، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: «وُلد في 23 يونيو عام 1872م في مقاطعة أليساندريا في منطقة بيدمونت بإيطاليا والذي وافق عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان».وتابع: «عزم لويجي على أن يصير كاهنًا وقام لويجي بجمع عدد من الكهنة ورجال الدين لتأسيس جماعة دينية وقد حصلت هذه المجموعة على الموافقة من الأسقف باسم أبناء العناية الإلهية».وأكمل: «وفي عام 1908 وكرس نفسه ثلاث سنوات لخدمة المحتاجين وبالأخص لرعاية الأيتام وفي نهاية الحرب العالمية الأولى بدأ الأب لويجي بتوسيع عمله فأسس المدارس والمستعمرات الزراعية والمنظمات الخيرية وخدمة التمريض بالمنازل حيث كان دائم التركيز على خدمة الأيتام والفقراء».وتابع: «وفي شتاء عام 1940 عانى الأب لويجي من أمراض خطيرة بالقلب، وقد استراح جسد القديس في السرداب الموجود بمزار مادونا ديلا جوارديا في تورتونا والذي أسسه بنفسه من قبل».