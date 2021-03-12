القوات الروسية في سوريا تتسلم جهازًا متطورًا للكشف عن الأنفاق

تسلمت قوات الجيش الروسي في قاعدة حميميم بسوريا، اليوم الجمعة، جهاز "جيو ردار أوكو-3" المصمم للكشف عن الأنفاق والقواعد الخاصة بالمسلحين والعمليات الإرهابية.ويعتبر جهاز "جيو رادار أوكو-3"، شديد الحساسية، وهو مصمم للبحث عن الأنفاق والفراغات التي يستخدمها المسلحون المختبئون بغرض التنقل تحت الأرض لتنفيذ عمليات تخريبية.وقال نائب رئيس القوات الهندسية في مجموعة القوات المسلحة الروسية في سوريا، بافيل ريوتسكي: "إن المهمة الأساسية هي شن حرب ضد الأنفاق، فجميع أنواع العصابات تستخدم معدات التعدين والبناء تحت الأرض، لتجهيز قواعد ومعاقل وأماكن انتشار المسلحين، لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية".ويقوم جهاز "جيو رادار أوكو- 3" بإرسال إشارة على عمق 50 مترا في باطن الأرض، كما يمكنه إرسال الإشارات من خلال طبقة من الخرسانة بطول 12 مترا في حالة اكتشاف نفق تحت الأرض.