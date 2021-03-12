جمعية تنمية المجتمع ببلاط تخصص يوما لإستخراج بطاقات لذوي الهمم

أكد محمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز بلاط، أنه تم التنسيق بين مركز التأهيل ذوي الإعاقة بجمعية تنمية المجتمع ببلاط ومكتب التأهيل بالداخلة بتخصيص يوم في الأسبوع بمقر الجمعية للراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم وذوي الإحتياجات الخاصة، تحت رعاية محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن بالوادي الجديد، وصابر فايد مدير إدارة التضامن بمركز الداخلة.وأضاف أن دور الجمعية توفير وتقديم الخدمة للمواطنين بدون جهد وعناء وتخفيف العبء علي الحالات المرضية وكبار السن من مشقة السفر لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة علما بانة سوف يتم تحديد اليوم بعد استلام أوراق من المواطنين.