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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس: توافد غير مسبوق على جناح الجامعة بمعرض التعليم العالي

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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اختتمت أمس فاعليات مؤتمر وزارة التعليم العالي Edu Gate، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الثامن على التوالي، وتشارك به جامعة عين شمس سنويًا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي
.
شهد جناح جامعة عين شمس، طوال الأيام الثلاثة للمعرض، توافد غير مسبوق من الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية وذويهم  للتعرف على مختلف البرامج الدراسية الجديدة والمتميزة وكذلك الكليات الجديدة المستحدثة منها كلية الآثار وكلية الطب البيطري.

واستطاع رواد الجناح التعرف على كل ما يتعلق ببرامج جامعة عين شمس الجديدة سواء بالدخول من خلال QR code لتصفح البرامج إلكترونيًا، أو التواصل المباشر مع فريق كامل ومدرب  من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض، تحت إشراف أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم وأ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين  وأ. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب،  هذا إلى جانب حصول مرتادي الجناح على الكتيبات التعريفية والهدايا التذكارية وغيرها.

يذكر أن المعرض الذي أقيم هذا العام تحت شعار "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن"، قد شاركت فيه جامعة عين شمس أيضا بعدد من الورش والندوات، حيث أدار أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ندوتين بعنوان التعليم العالي..نظرة على الحاضر والمستقبل"، والثانية بعنوان "كيف تبدو تكنولوجيا المستقبل"، هذا إلى جانب مشاركة مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة في ندوة "نحو جامعات الجيل الرابع"، تحدث فيها كل من د. وئام محمود نائب مدير المركز  وم. محمد شومان مدير السباقات بمركز الابتكار وريادة الأعمال IHub.

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