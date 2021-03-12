تفاصيل خطة الدولة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في القطاع، وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب.وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومي، تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 حيث لا تزيد عن 1.6 مليار حاليا، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا ًطوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا، فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر بعنوان «استراتيجية مصر لدعم الاستثمار فى قطاع التعدين».