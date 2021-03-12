«الحشيش» يُسقط عاطل وسيدة في قبضة أمن الإسكندرية.. وقرار من النيابة ضدهما

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وسيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لحيازتهما 100 طربه من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، وسيدة، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة مسرحًا لعملهما.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفان محمول.وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد ترويجها علي عملائهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.