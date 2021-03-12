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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف محيي الدين يناقش روايته «شارع العزب» بقصر ثقافة الأنفوشي

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي٬ في السابعة من مساء الأثنين الموافق 27 مارس الجاري٬ ندوة لمناقشة رواية "شارع العزب" والصادرة عن دار إضافة للنشر٬ للكاتب شريف محيي الدين.

هذا ويتناول الرواية بالنقاش والنقد والتحليل كل من: الشاعر جابر بسيوني٬ الناقد محمد الفخرانى٬ والكتاب الدكتور محمد شحاتة.

سبق وصدر لــ"محيي الدين" روايات: "طائر على صدر امرأة"، "أصحاب الملامح الباهتة" ورواية "مريم" بالإضافة إلى المجموعات القصصية: "أحذية وكلمات" و"امرأة عارية".

حصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة الثقافة الجماهيرية، مركز أول بنادي القصة بالقاهرة.

ومن أجواء رواية شارع العزب:"وستبصر أنك يومًا كنت تطرق كل الأبواب تهفو لرائحة عطري، وبقايا دخان، وستفتح كل الأدراج وكل خزائن الإنس والجان، تبحث في قصاصات من ورق وحروف، من كلمات صدق أو بهتان، وستفتش حتى في طعامي أو بقايا لقهوة في فنجان، وستسأل أين الإنسان، حتى يأتيك عراف الأزمان، سيحدثك عني، سيمنحك صورة لن تعرفها وحقيقة لم تبصرها.

سيعطيك زهرة وقلمًا، ومدادًا من بحر الأيام، وسيخبرك أنك ما كنت يومًا وحدك، ولكنك كنت تصارع وحشا وتفجر بركانًا، وسيمنحك كتابًا مكتوب فيه أنني كنت يومًا في كل مكان".

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