وزير النقل يناقش مع رئيس «العربية للتصنيع» تطوير 200 عربة قطار درجة ثالثة

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الوحدات المتحركة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس" عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة.وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف التطوير الشامل لـ 200 عربة درجة ثالثة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من 109 عربات، وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من تطوير باقي العربات، خاصة وأن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون كافة عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون في تصنيع وتوريد 1000عربة بضائع جديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك التعاون في تصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحي.