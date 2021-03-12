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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء انتخابات صندوق علاج ومكافحة الإدمان بالمنوفية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:29 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أجرت وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمنوفية، اليوم، انتخابات لاختيار رؤساء وحدة التطوع ونوابهم والمساعدين بمحافظة المنوفية والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بالصندوق.

وأشار الدكتور مصطفى حسين، مشرف صندوق بالمنوفية، إلى أن هذه الانتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين، لاختيار الكوادر التطوعية التى ستقود وحدة الصندوق بالمحافظة الفترة القادمة، مشير أن الانتخابات بدأت بشكل فعلي من الساعة الثانية عشر ظهرا وفق جداول منظمة"أون لاين" من قبل إدارة الصندوق كإجراء احترازى للوقاية من «كورونا».

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن انتخابات الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطى حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان فى كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضاءها، وأن هذه الانتخابات لاختيار الكوادر التطوعية التى تقود 30 ألف شاب وفتاة متطوعين في الصندوق على مستوى محافظات مصر، مشيرا خلال بيان لها، إلى أن الانتخابات بدأت السبت الماضي الموافق ٦ مارس بمحافظات الجيزة وقنا والسويس والأقصر وتستمر حتى اليوم لباقى المحافظات، وفق جداول منظمة "أون لاين" كإجراء احترازى للوقاية من "كورونا".

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