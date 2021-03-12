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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:35 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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يبدأ الفصل الدراسي الثاني، بجميع مدارس الجمهورية للتعليم العام والفني، غدًا السبت 13 مارس 2021، للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وتستقبل المدارس، الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب وذلك وفقًا لقرار الوزارة، باستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجعل حضور الطلاب اختياريًا في جميع المدارس.
ويختار الطالب وولي أمره بين الحضور للمدرسة وفقًا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول، وبين التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية بدون الحضور للمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الأمر في عدم حضور نجله للمدرسة، يلتزم بتوقيع إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية، بذلك مع التعهد بإحضار الطالب أيام الاختبارات.

وحول تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني، فسيكون بنفس نظام تناوب أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول، مع وضع فى الاعتبار أن مدير المدرسة هو المسئول عن وضع جداوله وفقًا لظروف مدرسته، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي أعلنتها الوزارة لعدد الأيام في بدء العام الدراسي الحالي.

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