لليوم الثالث على التوالي.. جامعة بنها تشارك في معرض إيديوجيت 2021

شهد اليوم الثالث والأخير لفعاليات معرض إيديوجيت 2021 استمرار توافد الطلاب على جناح جامعة بنها فى المعرض، للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات.من ناحية أخرى واصل عدد من رؤساء الجامعات وكبار رجال التعليم وقيادات جامعة بنها الحالية والسابقة والأساتذة على تفقد وزيارة جناح الجامعة في المعرض.وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد اكد أن المعرض هذا العام يناقش قضايا التعليم العالي في ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم عالميًا مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها.وأشار "الجيزاوي" إلى أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب يطلعون خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة، مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية.وأضاف الدكتور تامر سمير، أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور.